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В ОП розраховують отримувати до $15 млрд доходів щорічно від заарештованих активів РФ

"Перше завдання - це отримання не самих активів, а отримання доходів від заморожених російських активів".

В ОП розраховують отримувати до $15 млрд доходів щорічно від заарештованих активів РФ
Фото: 24tv.ua

Компенсація шкоди, заподіяної російською агресією, коштом самого агресора є одним із найскладніших юридичних завдань для України, й отримання доходу від заморожених активів РФ могло б стати першим кроком на цьому шляху і приносити щорічно до $15 млрд.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, передає "Інтерфакс-Україна".

"Перше завдання - це отримання не самих активів, а отримання доходів від заморожених російських активів. Тому що самі доходи за сьогоднішнього рівня відсоткових ставок у світі можуть сягати $15 млрд щорічно", - сказав він на науково-практичній міжнародній конференції, присвяченій механізму компенсації, в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Шурма зазначив, що ці доходи зможуть тимчасово бути гарною підтримкою для державного бюджету, фінансування економіки та громадян, доки триває боротьба з російською агресією.

Заступник глави ОП пояснив, що цей перший шлях компенсації буде юридично простішим і, головне, партнери України до нього політично готові.

"Але, безумовно, наше завдання-максимум - це отримати всі російські активи, суверенні активи, активи олігархів, щоб компенсувати всі збитки, які завдала нашій державі Російська Федерація. І ми активно будемо працювати над цим", - наголосив Шурма.

  • Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку 14 грудня взяла до відома Європейська рада. Повідомлялося, що в ЄС оприлюднять план зі застосування податку на надприбуток до прибутків, отриманих від заморожених активів російського центрального банку. Оподатковані доходи можуть сягнути 15 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.
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