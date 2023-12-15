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Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів

Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів
Засідання кабміну 14 листопада 2023 року.
Фото: kmu.gov.ua

Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 мільярда доларів. 

Як повідомив прем’єр міністр України Денис Шмигаль, основна частина цього пакету фінансування – 1,086 млрд – це кошти Уряду Японії. Все інше це гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF). 

Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету.

За словами прем’єра, фінансова допомога міжнародних партнерів дає  можливість Україні забезпечувати макрофінансову стабільність та спрямовувати всі внутрішні ресурси на потреби армії. 

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