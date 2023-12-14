Україна отримала близько 900 млн доларів від МВФ

Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.
“Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС”, - наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Україна має створити суд із розгляду справ щодо держорганів і перезавантажити БЕБ, - оновлений меморандум із МВФ
Мінфін нагадав, що 11 грудня Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України.
Таким чином Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).
Що таке програма EFF
- Це чотирирічна програма "Механізм Розширеного Фінансування" (Extended Fund Facility – EFF) обсягом $17,5 млрд. Вона була головною складовою плану Міністерства фінансів зі стабілізації економіки України та закладання підвалин для відновлення її зростання, починаючи з 2016 року.
- Основоною метою Програми EFF є підвищення рівня резервів Національного банку України, запобігання відтоку капіталу, допомога Україні у подоланні структурних проблем в економіці тощо.
- В рамках програми EFF Україна здійснила ряд ключових змін у сфері енергетики, банківського сектору, незалежності Національного банку, оздоровлення державних фінансів, реформування сектору державних підприємств та боротьби з корупцією.
- Виконання цих заходів надало Україні можливість отримати чотири транші в рамках EFF на загальну суму 8,7 млрд. дол. США
- Співпраця України з МВФ в рамках програми EFF також було умовою для надання їй іншої двох- та багатосторонньої міжнародної фінансової підтримки обсягом понад $7,2 млрд протягом півтора року.