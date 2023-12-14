Україна отримала близько 900 млн доларів від МВФ

Міністерство фінансів зазначає, що ці кошти допоможуть своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність.

Сьогодні, 14 грудня, Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн доларів (663,9 млн СПЗ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF Виконавчою радою МВФ.

“Потужна та вкрай важлива підтримка від Фонду допоможе своєвчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану. Програма EFF і надалі складатиме надійну основу для розвитку економічної програми Уряду України на шляху до повної інтеграції в ЄС”, - наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Мінфін нагадав, що 11 грудня Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми Механізму розширеного фінансування для України.

Таким чином Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

Що таке програма EFF