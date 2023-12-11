МВФ ухвалив надання Україні траншу на суму близько 900 млн доларів

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування. Таким чином Україна зможе отримати третій транш на суму близько 900 млн доларів.

Про це розповів заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Ми працювали дуже близько з економічною командою України протягом останніх тижнів і сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми", - сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Владислав Рашкован наголосив, що триватиме робота над підготовкою до третього перегляду програми розширеного кредитування навесні.

“Не перемикайтесь - цей тиждень дуже важливий для нас і нашого майбутнього", - зауважив Рашкован.

Що таке програма EFF