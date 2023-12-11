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МВФ ухвалив надання Україні траншу на суму близько 900 млн доларів

Третій перегляд програми розширеного кредитування має відбутись навесні.

МВФ ухвалив надання Україні траншу на суму близько 900 млн доларів
Фото: publika.md

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування. Таким чином Україна зможе отримати третій транш на суму близько 900 млн доларів.

Про це розповів заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"Ми працювали дуже близько з економічною командою України протягом останніх тижнів і сьогодні ми завершили другий перегляд нашої програми", - сказала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

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Владислав Рашкован наголосив, що триватиме робота над підготовкою до третього перегляду програми розширеного кредитування навесні. 

“Не перемикайтесь - цей тиждень дуже важливий для нас і нашого майбутнього", - зауважив Рашкован.

Що таке програма EFF

  • Це чотирирічна програма "Механізм Розширеного Фінансування" (Extended Fund Facility - EFF) обсягом $17,5 млрд. Вона була головною складовою плану Міністерства фінансів зі стабілізації економіки України та закладання підвалин для відновлення її зростання, починаючи з 2016 року.

  • Основоною метою Програми EFF є підвищення рівня резервів Національного банку України, запобігання відтоку капіталу, допомога Україні у подоланні структурних проблем в економіці тощо.

  • В рамках програми EFF Україна здійснила ряд ключових змін у сфері енергетики, банківського сектору, незалежності Національного банку, оздоровлення державних фінансів, реформування сектору державних підприємств та боротьби з корупцією. 

  • Виконання цих заходів надало Україні можливість отримати чотири транші в рамках EFF на загальну суму 8,7 млрд. дол. США

  • Співпраця України з МВФ в рамках програми EFF також було умовою для надання їй іншої двох- та багатосторонньої міжнародної фінансової підтримки обсягом понад 7,2 млрд. дол. США на протязі півтора року.

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