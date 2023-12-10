​Міненерго: В Україні без світла залишилися 455 населених пунктів

Знеструмлення сталися через обстріли, аварії та негоду.

Станом на 10 грудня через негоду, бойові дії і технологічні порушення без світла залишилися 455 населених пунктів.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зокрема, на Дніпропетровщині через були знеструмлені 15 населених пунктів (1455 споживачів).

На Донеччині через обстріли без світла залишилися 26 населених пунктів (9823 абоненти). Аварійні бригади заживили 17 населених пунктів, що були знеструмлені раніше. Також через обстріли відключалась повітряна лінія 110 Кв. Знеструмлювалися побутові та промислові споживачі – зокрема три шахти.

У Запорізькій області через погодні умови без напруги залишилися 63 населені пункти (10 439 точок обліку, через бойові дії без світла 63 населених пункти (25 950 точок обліку).

На Сумщині через обстріли знеструмлено шість населених пунктів (622 споживачі).

У Харківській області заживили 165 абонентів, які раніше були знеструмлені через обстріли. Залишаються без світла 16 217 споживачів. Тривають роботи з відновлення електропостачання. Також через бойові дії у Куп’янську від газорозподільної мережі відключили низку споживачів.

У Херсоні немає електроенергії у 3358 точках обліку через бойові дії. По області через обстріли залишаються без світла 45 населених пунктів (майже 26 тисяч точок обліку).

На Чернігівщині через обстріли без світла залишилися 9 населених пунктів, з них 7 частково (1275 споживачів).

У Хмельницькій області відключилась повітряна лінія 110 Кв. У результаті знеструмились 8 підстанцій. Без світла впродовж півгодини було близько 40 тисяч споживачів. Їх усіх вже заживили.

У Тернопільській області теж сталося відключення повітряної лінії 110 Кв. У результаті менш ніж на годину знеструмились 2 підстанції. Ситуацію виправили.

Чи будуть блекаути