"Якщо говорити про спрямування цих коштів, то це й тисячі комплексів безпілотників, а також морські дрони, 200 реанімобілів високого класу, броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та інше обладнання", - розповів Президент.

Цього тижня фіксують позначку в 500 мільйонів доларів, які вдалося зібрати за час роботи ініціативи United24.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.

Він провів розмову з амбасадорами державної благодійної платформи. "Фактично підсумок зборів за напрямом відбудови. Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Кетрін Винник, Олександр Усик, Мішель Хазанавічус, Бред Пейслі, Imagine Dragons. Я подякував за об’єднання світу заради наших людей, заради відновлення української інфраструктури", - розповів глава держави.

"Якщо говорити про спрямування цих коштів, то це й тисячі комплексів безпілотників, а також морські дрони, 200 реанімобілів високого класу, броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та інше обладнання", - додав Президент.

Зеленський зазначив, що у процесі відбудови перебувають багатоквартирні будинки та школи, є вже відновлені лікарні, а також збудований центр розмінування.

Для чого запустили ініціативу United24

United24 - це онлайн-платформа для збору коштів на підтримку нашої держави, яка бореться з російською агресією. Ініціативу запустили в травні 2022-го. Фандрейзингова платформа – це лише частина глобальної ініціативи United24. Отримані кошти розподіляють за троьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога і відбудова України. Усі гроші надходять на рахунки Національного банку України, вони закріплені за профільними міністерствами: Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством інфраструктури. Кабмін, до речі, зобов’язав розпорядників платформи щомісяця оприлюднювати звіти про надходження та витрати.

Цьогоріч у травні Президент Зеленський відкрив у Києві саміт до річниці створення фандрайзингової платформи – The Power of Unity. Для участі в ньому прибули представники з числа 110 країн, які долучилися до допомоги.

Амбасадори платформи