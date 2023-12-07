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Зеленський: $500 мільйонів вдалося зібрати за час роботи United24

"Якщо говорити про спрямування цих коштів, то це й тисячі комплексів безпілотників, а також морські дрони, 200 реанімобілів високого класу, броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та інше обладнання", - розповів Президент.

Зеленський: $500 мільйонів вдалося зібрати за час роботи United24
Фото: Facebook/U24

Цього тижня фіксують позначку в 500 мільйонів доларів, які вдалося зібрати за час роботи ініціативи United24. 

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.

Він провів розмову з амбасадорами державної благодійної платформи. "Фактично підсумок зборів за напрямом відбудови. Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Кетрін Винник, Олександр Усик, Мішель Хазанавічус, Бред Пейслі, Imagine Dragons. Я подякував за об’єднання світу заради наших людей, заради відновлення української інфраструктури", - розповів глава держави.

"Якщо говорити про спрямування цих коштів, то це й тисячі комплексів безпілотників, а також морські дрони, 200 реанімобілів високого класу, броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та інше обладнання", - додав Президент.

Зеленський зазначив, що у процесі відбудови перебувають багатоквартирні будинки та школи, є вже відновлені лікарні, а також збудований центр розмінування. 

Для чого запустили ініціативу United24

  • United24 - це онлайн-платформа для збору коштів на підтримку нашої держави, яка бореться з російською агресією. Ініціативу запустили в травні 2022-го. Фандрейзингова платформа – це лише частина глобальної ініціативи United24. Отримані кошти розподіляють за троьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога і відбудова України. Усі гроші надходять на рахунки Національного банку України, вони закріплені за профільними міністерствами: Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством інфраструктури. Кабмін, до речі, зобов’язав розпорядників платформи щомісяця оприлюднювати звіти про надходження та витрати.
  • Цьогоріч у травні Президент Зеленський відкрив у Києві саміт до річниці створення фандрайзингової платформи – The Power of Unity.  Для участі в ньому прибули представники з числа 110 країн, які долучилися до допомоги.

Амбасадори платформи

  • Серед них - спортсмен Андрій Шевченко, актор Лів Шрайбер, спортсмен Олександр Усик (відбудова України), акторка Кетрін Вінник (відбудова України), сценарист і режисер Мішель Азанавічус (відбудова України), представники гурту Imagine Dragons, британський біохімік і лауреат Нобелівської премії-2001 Пол Нерс, норвезький психолог Едвард Мозер, психологиня та нейрофізіолог Мей-Брітт Мозер, українська і голівудська акторка Іванна Сахно та багато інших.
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