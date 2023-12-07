Названі 3 найкращі криптовалютні картки: як українці витрачають крипту?

Коли криптовалюта, зокрема Біткоїн, вперше з'явилася у 2009 році, вона була схожа на величезний невідшліфований камінь. Мала значення для майбутньої індустрії, але використання її без певних зусиль було неможливим. Сама ідея закладена в документі Біткоїна, як нової цифрової платіжної системи, не могла бути повноцінно реалізована. Тому протягом останніх 14 років розробники та ентузіасти шукають нові способи взаємодії та вдосконалюють технологію для широкого використання. Чому це важливо?

Згідно з інформацією від tripleA, на кінець грудня 2023 року близько 10.3% населення України мають у своєму володінні криптовалюту. Це становить майже чотири мільйони осіб, які активно користуються різними товарами та послугами, причому чимало бажають розраховуватися за них за допомогою цифрових активів.

Сьогодні ми розглянемо один з найзручніших інструментів який дозволяє це робити — криптокартка. Ми ознайомимо вас з варіантами доступними на ринку, їх перевагами та недоліками, а також дамо кілька порад новачкам. За основу новини взято дослідження MNBC по основних криптокартках, які зараз присутні на ринку.

Що варто знати?

Криптокартка — це вид платіжної картки, яка дозволяє користувачам використовувати свої криптовалюти для здійснення повсякденних покупок та оплат послуг. Вона функціонує подібно до традиційних дебетових чи кредитних карток, але має можливість конвертувати криптовалюту у фіатні гроші (наприклад, долари, євро або гривні) на момент здійснення транзакції або заздалегідь.

Перед вибором криптокартки слід уважно проаналізувати наступні аспекти:

Спосіб конвертації: З'ясуйте, як саме відбувається перетворення криптовалюти в фіатні кошти та в який момент це відбувається.

Комісії: Оцініть рівень комісій за обслуговування, транзакції, конвертацію та інші важливі операції.

Постачальник платіжної інфраструктури: Важливо, щоб карта підтримувалася великими платіжними системами, такими як Visa або MasterCard, для забезпечення її широкого прийняття.

Де доступна: Зверніть увагу на географічну доступність картки та її придатність для використання у вашому регіоні.

Підтримувані валюти: Переконайтеся, що карта підтримує ті криптовалюти, якими ви плануєте користуватися.

Топ 3 криптокартки для українця

Trustee Plus

Trustee Plus - це інноваційна українська платформа, яка забезпечує управління цифровими активами. Пропонує мобільний додаток, через який можна придбати криптовалюту, а також оформити криптокарту MasterCard (додається у GooglePay або ApplePay). Вона дозволяє здійснювати платежі з автоматичною конвертацією криптовалюти або євро в гривню. Денний ліміт в €5000.

Переваги:

Інтуїтивно зрозумілий процес авторизації для українців;

Сумісність з платіжними системами Google Pay та Apple Pay;

Невелика комісія за конвертацію валют, лише 0,5%.

Реферальна програма.

Двофакторна аутентифікація, Touch/Face ID.

Багаторівнева система безпеки PCI DSS compliant.

Можливість розраховуватись в банківській термінальній мережі, та знімати готівку в банкоматах з NFC-рідером

Недоліки:

Вартість випуску картки становить 10 євро.

Випустити криптокартку можна за посиланням: https://trusteeglobal.com/cryptocard/

Binance Card

Binance Card відома як криптовалютна карта від провідної криптобіржі. Вона інтегрована з біржовим рахунком, підтримує автоконвертацію криптовалюти в євро та доступна як у фізичному, так і у віртуальному форматі. Використання цієї картки супроводжується комісією у розмірі до 0.9%.

Переваги:

Немає комісії за випуск картки;

Пряме з'єднання з акаунтом на Binance;

Підтримка Google Pay та Apple Pay.

Недоліки:

Комісія за використання до 0.9%;

Планується припинення роботи картки в ЄЕЗ 20 грудня 2024 року*.

7 листопада 2023 року компанія Binance повідомила про партнерство з казахстанським фінтех-проєктом CardB. Згідно з повідомленням компанії, користувачі з восьми країн, серед яких Україна, отримають можливість створити віртуальну криптокарту. Скоріш за все це буде та сама картка, але під виглядом іншого провайдера.

Bybit Card

Bybit Card - новий продукт від криптобіржі Bybit, що пропонує схожі можливості, як і Binance Card. Карта прив'язана до біржового балансу користувача та забезпечує автоматичну конвертацію криптовалюти в фіат для платежів. Випуск картки безкоштовний, а комісія за конвертацію валют - 0.5%.

Переваги:

Безплатний випуск;

Прив'язка до біржового акаунта Bybit;

Низька комісія за конвертацію валют - 0.5%.

Недоліки:

Поки що не підтримується Google Pay та Apple Pay.

Важливі поради для новачків

Ми звернулися до Вадима Груші, CEO Trustee Plus, який має більше ніж десять років досвіду у сфері криптовалют, з проханням поділитися порадами для початківців.

Вадим Груша, СЕО Trustee Plus

Обережність: Перед вкладенням коштів у криптовалюту зважте на всі ризики. На всіх етапах взаємодії з ними є достатньо перешкод: від сумнівних обмінників до кіберзлочинців. Ми у Trustee Plus пропонуємо простий та захищений спосіб купівлі, зберігання та витрачання ваших цифрових активів.

Диверсифікація: Не обмежуйтеся однією криптовалютою. Інвестуйте в різні активи, щоб знизити ризики та збалансувати потенційні збитки.

Аналіз ринку та трендів: Відстежуйте новини та аналітику, що можуть впливати на ціни криптовалют.

Усвідомлення ризиків: Інвестуйте лише ті кошти, втрата яких не буде критичною для вас.

Ефективне управління прибутком: Визначте чіткі цілі для зняття прибутку з інвестицій і дотримуйтеся обраної стратегії.

Освіта та навчання: Вивчайте технологію блокчейн, особливості різних криптовалют і стратегії трейдингу. Також важливо розуміти, як безпечно зберігати та використовувати свої криптоактиви.

Користуючись нагодою додам, що мати криптогаманець Trustee Plus з вбудованою криптокарткою для того, щоб зручно купити криптовалюту за гривні, а потім витрачати, коли вона зросте – це мастхев у 2024-му році.

Висновок

Аналізуючи криптокартки на ринку України, особливо вирізняється Trustee Plus своїми перевагами. Вона відрізняється легкістю авторизації для українців, низькою комісією за конвертацію та сумісністю з Google Pay та Apple Pay. Trustee Plus є вибором для тих, хто шукає ефективне рішення для повсякденних операцій з цифровими активами. Водночас Binance Card та Bybit Card також пропонують свої унікальні переваги, але важливо враховувати власні потреби та умови використання кожної карти.