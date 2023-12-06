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На українському ринку газу борги компаній перевищили 200 млрд грн, – НКРЕКП

При цьому влада наразі не має плану виходу із цієї ситуації. А в уряді кажуть, що якщо проблему поступово не вирішувати, то в якийсь момент опалювальний сезон у багатьох регіонах може так і не розпочатись.

На українському ринку газу борги компаній перевищили 200 млрд грн, – НКРЕКП
Газове сховища Інкукалнс поблизу міста Рагана, Латвія
Фото: EPA/UPG

На жовтень поточного року, сума яку винні десятки великих та малих компаній за природних газ вже перевищила 200 млрд грн. І з кожним днем ця цифра лише збільшується.

Про це йдеться у матеріалі журналіста Микола Топалова на “Економічній правді” (ЕП) із посиланням на дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), які є в розпорядженні редакції. 

При цьому проблема наявності заборгованості в розрахунках за блакитне паливо для України не нова, але після початку великої війни вона набула небачених до цього масштабів.

Однак шляхів погашення, списання чи реструктуризації принаймні частини вказаної НКРЕКП суми наразі не існує з об’єктивних причин: частина боржників наразі перебувають в зоні активних бойових дій або взагалі на тимчасово окупованій території.

Поточні борги можна розділити на декілька ключових категорій:

  • Борги тепловиків: із загального боргу непобутових споживачів у 129,7 млрд грн на цих виробників тепла припадає 90,4 млрд грн.
  • Борги населення: станом на початок жовтня заборгованість побутових споживачів за блакитне паливо перед постачальниками становила 29 млрд грн.
  • Борги облгазів та газзбутів: 21,3 млрд грн "Нафтогазу" завинили газорозподільчі компанії за так званий технічний газ або газ для виробничо-технологічних витрат. Також облгази винні 15,2 млрд грн "Оператору ГТС України" за добовий негативний небаланс. Простими словами – це газ, який без оплати був відібраний з системи.

При цьому опитані ЕП експерти та учасники ринку наголошують, що, як і у випадку боргів на ринку електроенергії, одного простого рішення для вирішення всіх накопичених проблем - постанови, наказу чи закону - наразі нема.

Зокрема, серед можливих кроків для вирішення цієї проблеми експерти називають необхідність знімати заборону на відключення споживачів (за виключенням областей, де ведуться бойові дії, - ред.), щоб підняти рівень платіжної дисципліни. А також поступовий перехід до економічно-збалансованих тарифів, тобто їх підвищення. 

Співрозмовник ЕП в уряді повідомив, що всі ці чинники поглиблюють проблеми на ринку природного газу, теплогенеруючих та теплопостачальних підприємств. 

“Ми впевнено скочуємось в системну боргову кризу. Якщо проблему поступово не вирішувати, то в один прекрасний день опалювальний сезон у багатьох регіонах може так і не розпочатись", – резюмує співрозмовник в уряді.

  • У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціни на газ, тепло і гарячу воду - незмінні до кінця опалювального сезону. Постачальники тепла отримають від «Нафтогазу» обсяги газу за фіксованою ціною.
  • Раніше стало відомо, що органи самоврядування з різних областей України продовжують звертатися до уряду щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання. Якщо не вирішити цю проблему, взимку без тепла можуть залишитись близько 11,5 млн людей.
  • Влітку Асоціація міст України закликала уряд компенсувати теплокомуненерго різницю в тарифах на тепло і подовжити режим ПСО.
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