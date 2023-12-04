Експерти Emporium оприлюднили статистику пошуку промокодів: знижки на які товари цікавлять українців насамперед

Споживачі все частіше купують в інтернеті, бо таким чином отримують можливість заощаджувати досить значні суми. Найчастіше з метою економії українці використовують промокоди. За даними аналітиків, упродовж трьох кварталів 2023 року кодами на знижку скористалися на 45% більше покупців, ніж торік.

Які саме знижки цікавлять українських споживачів найбільше, розповідаємо нижче.

У яких категоріях покупці найчастіше активують промокоди

Як зазначають експерти Emporium, скористатися знижкою за промокодом можна в інтернет-магазинах, що торгують гаджетами, побутовою технікою, косметикою, одягом та взуттям. Вигідні знижки на постійній основі пропонують продавці парфумерії, інструментів, автотоварів, засобів для прибирання. Цікаві пропозиції роблять клієнтам кредитні та страхові установи, туристичні агенції, освітні та розважальні сервіси.

Проаналізувавши тематику пошукових запитів, працівники сервісу з’ясували, що упродовж січня-жовтня користувачі найчастіше обирали промокоди в традиційних категоріях:

● товари для дому,

● техніка та електроніка,

● косметика та здоров’я,

● одяг та взуття,

● дитячі товари.

На цей сегмент припадає близько 65% від загальної кількості запитів.

Крім цих груп товарів, у нинішньому році суттєво збільшилася кількість використаних промокодів у таких групах:

● автотовари — на 25% більше, ніж торік;

● освітні курси — загалом на 34%, причому найбільше зростання спостерігалося у січні-березні;

● мікрокредитування — після падіння попиту на майже 60% торік упродовж 10 місяців нинішнього року кількість запитів збільшилася на третину;

● страхування — зростання попиту становить понад 35%.

Попри складні економічні реалії українці не втрачають оптимізму, знаходять час для розваг, відпочинку та подорожей. Кількість промокодів, яка була використана у цих групах, збільшилася у порівнянні з роком, що минув, майже 30%.

Також українці проявляють інтерес до замовлення електронних та друкованих книг — попит на промокоди збільшився на 22%.

За статистикою, найчастіше користувачі сервісу активують промокоди в українських інтернет-магазинах. Близько 60% онлайн-покупців замовляють продукцію вітчизняних виробників. Близько 35% використаних кодів припадає на нових клієнтів, які вперше купують онлайн.

Emporium – це незалежний агрегатор знижок, який співпрацює з вітчизняними та міжнародними брендами. На сайті доступно більше 10 000 актуальних промокодів, бонусів, акцій та купонів.