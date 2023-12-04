Словенія надасть Україні 1,5 млн євро на гуманітарне розмінування

Кошти будуть надані ще цього року на безповоротній основі

Словенія надасть Україні 1,5 мільйони євро на гуманітарне розмінування. Відповідну Угоду підписали 4 грудня 2023 року в Любляні від Уряду України Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Словенія Андрій Таран, від Уряду Словенії – Віце-прем’єр-міністр, Міністр закордонних та європейських справ Республіки Словенії Таня Файон. За умовами Угоди, кошти будуть надані ще цього року на безповоротній основі.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

У Церемонії підписання угоди взяли участь у онлайн форматі Перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Словенія в Україні Матея Превольшек.

Фото: Мінекономіки

«Україна надзвичайно вдячна Уряду Словенії та словенському народу за підтримку, яку ми відчуваємо, та допомогу, що отримуємо з першого дня російської агресії. 1,5 мільйона євро, які Україна неймовірно вдячна отримати сьогодні від народу Словенії, допоможуть забезпечити саперів ДСНС та Державної служби спецтранспорту необхідним індивідуальним захистом, обладнанням та технікою для розмінування. Ці кошти допоможуть пришвидшити очищення території нашої країни від вибухівки та збережуть життя й здоров’я багатьох українців», – зазначила Юлія Свириденко.

Як підкреслила Юлія Свириденко, Україна прагне у тісній співпраці та діалозі з партнерами розробити довгострокові рішення та започаткувати проекти, які не лише задовольнять нагальні потреби, але й закладуть основу для тривалого співробітництва в цій сфері.

Нагадаємо, Словенія готова надати до 5 мільйонів євро на відбудову інфраструктурних об'єктів України.