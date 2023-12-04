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СтратКом ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в окупованому Луганську

Сили оборони нанесли успішний удар.

СтратКом ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в окупованому Луганську
Фото: СтратКом ЗСУ

У Страткомі ЗСУ підтвердили, що завдали удару 3 грудня по нафтово-мастильним складам в окупованому Луганську. Інформацію підтвердження оприлюднили на сторінці Страткому у Telegram.

"Вчора 3 грудня 2023 Сили оборони нанесли успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську цієї ночі відбулася атака на нафтобазу. По ній влучили безпілотники. Найгучніші вибухи чули в Східних кварталах. Місцеві в соцмережах писали, що загорілася нафтобаза біля АЗС перед переїздом. 

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