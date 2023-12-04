"Український свідок" розповів про бізнесмена з Forbes, який зібрав добровольчий загін "Хартія", що виріс у бригаду НГУ

Український бізнесмен Всеволод Кожемяко заробив мільйони доларів, але все одно пішов воювати. Він знає, що таке - зі зброєю в руках захищати рідну землю, а значить - і з якими труднощами стикається військо. Підрозділ ДФТГ «Хартія», який він створив, зараз виріс до бригади. Тому Кожемяко реформує армію знизу.

Про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Український свідок".

На початку повномасштабного вторгнення Всеволод створив добровольчий підрозділ «Хартія», який згодом став основою 13-ої бригади НГУ. Підрозділ брав участь у Слобожанському контрнаступі, у боях за Харків, Сватове та Бахмут.

Всеволод намагається залучати кошти до української армії максимально ефективно.

"Я акумулюю ресурси, підтягую меценатів та волонтерів. Якби я обійняв одну з державних посад, то мав би безліч обмежень для реалізації власного потенціалу. Тому я працюю у приватному секторі й мене це повністю влаштовує", - розповідає чоловік.

Він зазначив, що в "Хартії" намагаються будувати військо нового зразка.

"Коли підрозділ виконуватиме задачу та втрачатиме менше людей, ніж інші, то його ефективність побачать всі, - каже Всеволод. - В цьому і полягає реформа». Командири «Хартії» роблять ставку на мотивацію бійців: «Коли є мотивація, то зростає ефективність навчання. Наша основна цінність - це життя людини. Треба навчати людей виживати, а потім оборонятися. Виживати, оборонятися, наступати. Так це працює".

Кожемяко вважає, що війна перетворюється на АТО-2. Але суспільство вже інше.

"Я впевнений у тому, що в Україні пасіонарії не закінчаться ніколи, - каже він. - З 2014 року у нас формується кістяк нації. І це не про державних посадовців та президентів: нове покоління зростає на творах Жадана та інших патріотично налаштованих митців. Я вірю, що завдяки колективному розуму українці зможуть уникнути певних помилок у майбутньому. У нас немає вибору: якщо ми хочемо жити так, як хочемо, то ми будемо приречені перемогти".