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У Новогродівці під завалами знайшли тіло 8-річної дитини

Батьків дівчинки, які імовірно перебувають під руїнами, досі не знайшли.

У Новогродівці під завалами знайшли тіло 8-річної дитини
Фото: Олександр Шевченко/ Новогродівська МВА

У Новогродівці, що на Донеччині, на місці влучання ворожої ракети у триповерховий житловий будинок в центрі міста під завалами знайшли тіло дитини. 

"Станом на ранок 04.12.2023 з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами, не знайшли", – повідомив начальник Новоградівської МВА Олександр Шевченко.

Пошукові роботи тривають.

В Новогродівській громаді оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок обстрілу мешканцями. Жалоба триватиме від понеділка, 4 грудня, до середи, 6 грудня. 

Вночі 29 листопада ворожа ракета "С-300" влучила в 3-поверховий будинок в центрі міста. Крім дитини, під завалами знайшли тіла ще двох загиблих. 

Нагадаємо, росіяни атакували дитсадок на Херсонщині. Постраждала людина.

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