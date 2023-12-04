Запорізьку область РФ атакувала із РСЗВ, Кіровоградську – авіаракетою, – ОВА

Також окупанти обстрілювали та атакували Сумську, Луганську, Миколаївську, Чернігівську, Івано-Франківську, Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську і Харківську області. Хмельницька ОВА теж повідомляла про роботу ППО.

У Кіровоградській області сили ППО збили керовану авіаційну ракету. Попередньо – без постраждалих і руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

В Івано-Франківській області вночі збили два ворожі БпЛА. Попередньо – жертв та руйнувань немає.

У Дніпропетровській протягом вчорашнього дня агресор три рази обстріляв Нікопольський район. На районний центр скерував важку артилерію та дрон-камікадзе. Застосовував БпЛА ворог і по Марганецькій громаді. Минулося без поранених та загиблих. Вночі під артилерійський обстріл потрапила Мирівська громада Нікопольського району. В одному з тамтешніх сіл пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, теплиця і газогін. Люди не постраждали. Наші захисники знищили над Павлоградським районом ворожий "шахед".

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили шість ворожих БпЛА Shahed-131/136. У Баштанському районі цієї ночі вночі внаслідок збиття БпЛА типу Shahed-131/136 уламки пошкодили будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих немає. Учора вдень та сьогодні вночі ворожі артилерійські обстріли були по Очакову та акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

У Луганській вчора ворог відкривав вогонь з артилерії та мінометів у бік Макіївки, Невського, а також Білогорівки. Три атакувальні спроби ворога зупинили і у Серебрянському лісі, де він намагався штурмувати за підтримці авіації. За добу противник здійснив 128 обстрілів (516 снарядів).

У Харківській під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів: Гранів, Бударки, Борова, Близнюки, Фихолівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Чугунівка. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки.

У Запорізькій минулої доби рашисти завдали 158 ударів по 22 населених пунктах області. Окупанти вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці, обстріляли з ракетних систем залпового вогню Малинівку, а також атакували 30 безпілотниками Залізничне, Гуляйполе, Роботине, Малинівку, Новопавлівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Білогір'я та Малі Щербаки. По території прифронтових міст і сіл, зокрема Роботиного, Левадного, Полтавки, Новоандріївки, Малинівки, Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Степового та Плавнів прийшлося 126 артилерійських ударів. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів. Мирні жителі не постраждали.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – сім населених пунктів: Новоекономічне, Бердичі, Авдіївка, Соловйове, Костянтинівка, Нью-Йорк, Торецьк. Пошкоджено п'ять житлових будинків, школа, дитсадок, сховище фенольного заводу.На Донеччині за добу: один загиблий та троє поранених.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 10 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Хотінська (три вибухи), Путивльська (два вибухи), Новослобідська (один вибух) та Краснопільська (чотири вибухи) громади. Без наслідків.

У Чернігівській за добу – два обстріли (15 вибухів). Ворог обстрілював із артилерії та АГС Чернігівський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 117 обстрілів (691 снаряд), з них по Херсону – 10 обстрілів (43 снаряди). Вчора вдень окупанти вдарили по селищу Садове. Одне з влучань прийшлося по приватному гаражу, де в цей час був 78-річний чоловік. Від отриманої вибухової травми він загинув на місці. Також окупанти вдарили по двох лікарнях Херсона. Пошкоджено будівлі медзакладів. Також ворог вдарив по житловій забудові – одна людина загинула, сім поранених. Було влучання у будинок і територію поблизу. На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється. Травми отримали семеро людей. Усі поранені мають ушкодження легкого та середнього ступеня. Ввечері противник здійснив удар із використанням БпЛА типу "шахед" в районі Тягинки. Інформація про постраждалих та руйнування відсутня. Також ввечері збили дрон типу "Шахід Герань – 2" в районі населеного пункту Надніпрянське, від падіння почалася пожежа в адміністративній будівлі науково-дослідницької установи. Загоряння було ліквідовано. Вночі противник здійснив удар із використанням БпЛА типу "Шахід" по населеному пункту Інгулець Херсонського району. Внаслідок обстрілу сталося займання будівельного магазину. Інформація про потерпілих відсутня. За добу по області дві людини загинули, ще вісім – дістали поранення.

Нагадаємо, що про роботу ППО по ворожих цілях також повідомляла Хмельницька ОВА. Загалом ворог випустив 23 безпілотники і одну ракету. Під артилерійським вогнем перебували 130 населених пунктів України.