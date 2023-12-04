За минулу добу ракетні війська уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир”,– Генштаб

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного.

На 649 добу широкомасштабної збройної агресії Росії проти України ворог завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", – повідомив Генштаб.

Авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області та Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили атак.

На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного. Також наші захисники відбили три атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох по зенітно-ракетних комплексах та двох по складах боєприпасів противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню противника та зенітному ракетно-гарматному комплексу “Панцир”.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня українська ППО знищила 18 російських безпілотників та ракету.