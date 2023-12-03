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Помер співавтор Акта проголошення державної незалежності та перший посол України в Румунії Леонтій Сандуляк

Він був першим демократично обраним народним депутатои СРСР останнього скликання від Чернівців і Глибоцького району.

Помер співавтор Акта проголошення державної незалежності та перший посол України в Румунії Леонтій Сандуляк
Леонтій Сандуляк

У неділю помер перший посол України в Румунії та співавтор Акта проголошення державної незалежності Леонтій Сандуляк.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної ради.

"На 87 році життя пішов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк - перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці", - ідеться в повідомленні.

Сандуляк був першим доктором медичних наук, професором із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької області, де народився.

Перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від Чернівців і Глибоцького району (44-й виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, відновлений за його клопотанням 1989 року).

Перший голова Чернівецької крайової організації Народного Руху України. Також він один із засновників Народного Руху України.

Перший голова Зеленого руху Буковини, а потім його почесний голова; один із засновників асоціації "Зелений світ", і відтак її почесний голова.

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