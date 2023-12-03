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Росіяни обстріляли Авдіївку та село Костянтинівка, загинула жінка

Ще двох людей поранено.

Росіяни обстріляли Авдіївку та село Костянтинівка, загинула жінка

Один мирний житель загинув і двоє дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами міста Авдіївка та села Костянтинівка Покровського району Донецької області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Під приціл окупаційних військ потрапило і с. Костянтинівка Покровського району. 69-річна жінка від отриманих ушкоджень загинула на місці, ще одна жінка 70 років отримала вогнепальні осколкові рани. Обидві потерпілі під час атаки були на вулиці", - йдеться в повідомленні.

В Авдіївці 64-річний місцевий житель дістав наскрізне поранення, коли перебував на подвір'ї власного будинку.

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"Населені пункти армія РФ обстріляла, ймовірно, з використанням ствольної артилерії. Також вибухами пошкоджено приватні домоволодіння", - розповіли в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1,2 ст.438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби на фронті відбулось 56 бойових зіткнень.

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