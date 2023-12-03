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Зараз в Одесі перебуває 19 українців, евакуйованих зі Сектору Гази

Їм допомагають оформити документи.

Зараз в Одесі перебуває 19 українців, евакуйованих зі Сектору Гази
Фото: Укрінформ

Зараз в Одесі розміщено 19 українців, евакуйованих зі Сектору Гази. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Люди отримали їжу, засоби гігієни, одяг та взуття, їм також допомагають оформити документи.

“З середини листопада Одещина допомагає з евакуацією громадян України з Сектору Гази, зокрема, з транспортуванням та поселенням евакуйованих. Також був організований повний медичний супровід однієї жінки до лікарні”, − зазначив голова адміністрації.

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Загалом до Одеської області вже прибули 82 евакуйованих, з них 45 дітей. 

Нагадаємо, на момент зриву перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом у заручниках терористичних угруповань Гази залишалося 136 осіб − 114 чоловіків, 20 жінок і двоє дітей. Десятьом заручникам від 75 років.

ЦАХАЛ також підтвердив смерть п’ятьох заручників у полоні ХАМАСу. Тіло одного з них повернули додому.

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