На кліматичному саміті ООН у Дубаї запрацював український павільйон

Цього року мова буде йти, зокрема, про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС.

На Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї офіційно розпочав роботу український павільйон, повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Його через відеозв’язок відкрив очільник міністерства Руслан Стрілець, підкресливши, що його мета – показати Україну у стійкості та боротьбі з ворогом та кліматичною кризою. Цього року мова буде йти, зокрема, про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС.

“Розповідаємо про нашу боротьбу з екологічними викликами через війну. Сподіваюсь наступного року на СОР ми будемо говорити лише про кліматичні здобутки та зелене відновлення країни”, − сказав він.

Заступника міністра Вікторія Киреєва зі свого боку зазначила, що СОР – це найбільша кліматична конференція, де не лише вирішуються кліматичні питання, а й відстоюються політичні позиції країн.

“Для України важливо продемонструвати, що ми є активним гравцем кліматичного порядку денного та залучити країни до партнерства та підтримки нашого суверенітету та нашого кліматичного курсу”, − сказала урядовиця.

Нагадаємо, саміт у Дубаї розпочався 30 листопада. У ньому беруть участь десятки тисяч делегатів з 200 країн, серед них політики, дипломати, бізесмени та фінансисти. Очікується, що ця кліматична конференція ООН стане найбільшою за всю її історію.

Учасники заходу погодили попередній проєкт звіту про виконання Паризької угоди. Також близько 20 країн підписали декларацію зі закликом розвивати “мирну ядерну енергетику”, серед підписантів є Україна. Документ має допомогти зменшити викиди парникових газів і досягти вуглецевої нейтральності у світі до 2050 року.

Раніше генеральний секретар ООН Антоні Гутерреш сказав, що цьогорічні кліматичні переговори повинні бути спрямовані на повну відмову від викопного палива.