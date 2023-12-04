СБУ заблокувала продаж крадених запчастин для МіГ-29 до Росії

СБУ викрила зловмисників з Дніпра, які намагалися продати до Росії запчастини для винищувачів МіГ-29. "Ділки" викрали комплектуючі до літаків у 2019 році на одному з українських підприємств, – повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві підкреслили, що йдеться про стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів МіГ-29 на суму понад 10 млн грн.

Слідчі з'ясували, що до цієї оборудки був причетний дніпропетровський кримінальний авторитет, який у 2019 році вкрав таке обладнання зі складу компанії-виробника. Потім зловмисник передав військову продукцію знайомому підприємцю для "зберігання" і подальшого збуту.

"Встановлено, що комерсант тривалий час переховував авіакомплектуючі на території власної станції техобслуговування. А згодом, щоб їх реалізувати, розмістив відповідне оголошення на спеціалізованому сайті", – йдеться у повідомленні відомтсва.

За інформацією СБУ, опублікованою "рекламою" зацікавились представники воєнно-промислового комплексу рф, які підшукували такі запчастини для бойових літаків країни-агресора.

Фото: СБУ

Під час обшуків на СТО підприємця-фігуранта вилучено:

10 авіанасосів;

2 стартер-генератори;

1 тисячу додаткових комплектуючих.

Співробітники Служби безпеки задокументували факти злочинної діяльності й заблокували продаж військового обладнання окупантам.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше Служба безпеки заявила, що заблокувала у Запоріжжі канал незаконних пасажирських перевезень до Росії і тимчасово окупованих регіонів України та у зворотному напрямку. Серед клієнтів підпільних рейсів були колаборанти, які намагалися виїхати до РФ, щоб втекти від правосуддя. Нелегальні поїздки за межі України здійснювали двома автобусами під виглядом комерційної діяльності місцевого автотранспортного підприємства.