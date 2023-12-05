У Києві представники ЄС та Міноборони визначили 9 пріорітетів довгострокових гарантій безпеки для України

Представники Європейської служби зовнішніх справ прибули до Києва, щоб розпочати від імені Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля консультації стосовно пакету гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє преслужба Міноборони України.
Напрямки довгострокової допомоги ЄС представив Чарльз Фріз - заступник Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки і оборони Європейської служби зовнішніх справ - під час переговорів з українською делегацією на чолі із заступником Міністра оборони України Юрієм Джигирем.
Пакет для України включає дев’ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов’язань з боку Євросоюзу для України:
- допомогу військовою технікою і обладнанням;
- навчання українських військових;
- співпрацю з українською оборонною промисловістю;
- протистояння кібер- та гібридним загрозам;
- допомогу в розмінуванні;
- реалізацію реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС;
- посилення здатності контролювати запаси зброї;
- підтримку зусиль з ядерної безпеки;
- обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.
Чарльз Фріз також наголосив, що ЄС “намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно”.
Зазначається, що Європейська служба зовнішніх справ – це орган ЄС, що виконує обов'язки Міністерства закордонних справ та дипломатичного корпусу на рівні Європейського Союзу.
Безпекові гарантії для України
- У липні 2023, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна потребує отримання безпекових гарантій перед тим, як вона стане членом Альянсу. Ці гарантії мають бути не "замість НАТО", а на шляху до нього, наголосив він. Президент сказав, що зараз реальних юридичних гарантій безпеки від партнерів держава не має, тож це може стати першим юридичним документом. А потім Україна може отримати окремі гарантії з окремими країнами-гарантами. У цих документах пропишуть конкретні речі, яких Україні не вистачає, наприклад, ППО, авіації – і підписанти гарантій працюватимуть над тим, аби закрити ці потреби. До цього документу можуть долучитися не лише члени G7, а й інші країни, хоча від початку документ орієнтований саме на "Велику сімку".
- 12 липня країни G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Ця декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Гарантії безпеки не стануть альтернативою членства в Альянсі, вони просто будуть подушкою безпеки для України, транзитним етапом, який допоможе посилити та розвинути нашу державу до моменту входження в НАТО. Докладно про це – в матеріалі від редактора рубрики "Світ" Олександра Демченка "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".
- Відтоді триває робота над залученням країн, які могли би підписати з Україною двосторонні угоди. Переговори про гарантії безпеки Київ веде, зокрема, з Німеччиною, США та іншими партнерами.
- 4 грудня за дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розпочав перший раунд консультацій із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом щодо колективних безпекових гарантій ЄС.