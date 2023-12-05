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Знищенням "шахедів" переважно займаються мобільні вогневі групи, – Повітряні сили

Вони є ефективними та мають бойовий досвід.

Знищенням "шахедів" переважно займаються мобільні вогневі групи, – Повітряні сили
Мобільні вогневі групи (архівне фото)
Фото: rivnenews.com.ua

На знищення ударних БпЛА типу "Shahed", які Росія запускає по Україні щоночі великою кількістю, переважно націлені мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України, що вже довели свою ефективність.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"У нас зараз робота найбільше спрямована на мобільні вогневі групи. Розуміємо, чому це робить вище військове керівництво, який запас є керованих ракет, які ми отримуємо щоразу від наших партнерів для західних комплексів. Тому збиття саме ударних БПЛА, якими атакують сьогодні щоночі десятками, покладена на мобільні вогневі групи, які створені у всіх Силах оборони. І (наша мета, - ред.) - нарощування їх спроможності", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що мобільні групи є ефективними та мають бойовий досвід.

"Це дозволяє Україні показувати той результат, який є у боротьбі із дронами-камікадзе", – додав Ігнат.

Як повідомлялося, що сьогодні вночі сили ППО збили 10 російських ударних безпілотників із 17.

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