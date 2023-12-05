Знищенням "шахедів" переважно займаються мобільні вогневі групи, – Повітряні сили

На знищення ударних БпЛА типу "Shahed", які Росія запускає по Україні щоночі великою кількістю, переважно націлені мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України, що вже довели свою ефективність.
Про це розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.
"У нас зараз робота найбільше спрямована на мобільні вогневі групи. Розуміємо, чому це робить вище військове керівництво, який запас є керованих ракет, які ми отримуємо щоразу від наших партнерів для західних комплексів. Тому збиття саме ударних БПЛА, якими атакують сьогодні щоночі десятками, покладена на мобільні вогневі групи, які створені у всіх Силах оборони. І (наша мета, - ред.) - нарощування їх спроможності", - сказав Ігнат.
Він зазначив, що мобільні групи є ефективними та мають бойовий досвід.
"Це дозволяє Україні показувати той результат, який є у боротьбі із дронами-камікадзе", – додав Ігнат.
Як повідомлялося, що сьогодні вночі сили ППО збили 10 російських ударних безпілотників із 17.
Що було раніше:
- У лютому цього року в Києві створили мобільні вогневі групи, які можуть збивати ворожі дрони-камікадзе, ракети та інші повітряні цілі. Вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. Підготовка екіпажу до бою займає не більше однієї хвилини.
- Під час масованої атаки росіян 25 листопада близько 40% безпілотників збили саме мобільні вогневі групи.
- Як повідомлялося, російська армія вже випустила по території України понад 2 000 ударних "Шахедів". Перший іранський безпілотник ЗСУ збили 13 вересня 2022 року.