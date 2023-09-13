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Командувач Повітряних сил показав, як мобільні вогневі групи полюють на "шахеди"

У ніч на середу, 13 вересня, вони збили понад 30 ворожих "шахедів" у небі над Одещиною.

Командувач Повітряних сил показав, як мобільні вогневі групи полюють на "шахеди"
Ілюстративне фото
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав, як мобільні вогневі групи у ніч на середу, 13 вересня, ліквідували понад 30 ворожих "шахедів" у небі над Одеською областю.

Відповідне відео він опублікував у Telegram.

"Під час нічної атаки на Одещині збито більше трьох десятків ударних дронів! За цією цифрою – титанічна праця українських захисників. Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони!", - написав Олещук.

Він зазначив, що робота таких груп дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей.

"Простими словами, Повітряні Сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на «шахеди», а бережуть їх для російських літаків, вертольотів та крилатих ракет", - поснив командувач.

Нагадаємо, Російська армія вже випустила по території України понад 2 000 ударних "Шахедів". Перший іранський безпілотник Збройні сили України збили рівно рік тому – 13 вересня 2022 року.

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