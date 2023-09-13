Росіяни знову обстріляли Одрадокамʼянку на Херсонщині, є поранений

Постраждалого відвезли до лікарні з травмами голови та ніг.

Сьогодні о 12:20 армія окупантів вкотре обстріляла село Одрадокамʼянка Бериславського району Херсонської області. Поранення дістав чоловік.

Про це повідомляє у Telegram Херсонської ОВА.

За його словами, внаслідок ворожої атаки постраждав 41-річний чоловік. З пораненням голови та ніг його доставили до медичного закладу.

Нагадаємо, сьогодні близько 10:30 ворожа армія вдарила по селу Антонівка Херсонської міської територіальної громади. Є влучання у будівлю гімназії. Минулося без жертв.

8 вересня окупанти скинули авіабомбу на Одрадокам’янку. Внаслідок атаки загинули троє місцевих жителів. 7 вересня ворог двічі атакував Одрадокамʼянку з безпілотника та важкою артилерією. Один чоловік помер, двоє – отримали поранення.