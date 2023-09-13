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Єврокомісія запропонує продовжити тимчасовий захист українців у ЄС, - Урсула фон дер Ляєн

З початку повномасштабного вторгнення РФ притулок у ЄС знайшли 4 млн українців.

Єврокомісія запропонує продовжити тимчасовий захист українців у ЄС, - Урсула фон дер Ляєн
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті повідомила, що Єврокомісія запропонує продовжити тимчасовий захист українців у ЄС. 

Вона зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ притулок у Євросоюзі знайшли 4 млн українців. За її словами, українські біженці отримали доступ до житла, медичного обслуговування, ринку праці та багато чого іншого. 

Вкотре Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Нагадаємо, також Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі заявила, що майбутнє України, Молдови та країн Західних Балкан – у Євросоюзі: "ЄС має знайти спосіб підтримати демократичні прагнення цих країн".

Раніше цього місяця Урсула фон дер Ляєн заявила послам ЄС, що Україні та Молдові необхідно надати членство в Євросоюзі. За словами джерел Bloomberg, знайомих з переговорами, фон дер Ляєн сказала послам, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб визнати нові геополітичні реалії. Вона зазначила, що Україні та Молдові необхідно буде надати приєднання, щоб запобігти потраплянню під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.

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