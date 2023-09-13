З початку повномасштабного вторгнення РФ притулок у ЄС знайшли 4 млн українців.

Голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті повідомила, що Єврокомісія запропонує продовжити тимчасовий захист українців у ЄС.

Вона зазначила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ притулок у Євросоюзі знайшли 4 млн українців. За її словами, українські біженці отримали доступ до житла, медичного обслуговування, ринку праці та багато чого іншого.

Вкотре Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Europe once again must answer the call of history.



And that is what we must do together.



🔴 Watch LIVE President @vonderleyen #SOTEU speech in International Sign

https://t.co/zGNwA9P9Vm — European Commission (@EU_Commission) September 13, 2023

Нагадаємо, також Урсула фон дер Ляєн у своєму виступі заявила, що майбутнє України, Молдови та країн Західних Балкан – у Євросоюзі: "ЄС має знайти спосіб підтримати демократичні прагнення цих країн".

Раніше цього місяця Урсула фон дер Ляєн заявила послам ЄС, що Україні та Молдові необхідно надати членство в Євросоюзі. За словами джерел Bloomberg, знайомих з переговорами, фон дер Ляєн сказала послам, що блоку необхідно розширити свої кордони, щоб визнати нові геополітичні реалії. Вона зазначила, що Україні та Молдові необхідно буде надати приєднання, щоб запобігти потраплянню під вплив країн, які не поділяють цінності блоку.