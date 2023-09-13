Він стверджує, що для підключення треба був дозвіл влади США, але у нього начебто не було на це часу, оскільки українські військові звернулися із цим проханням раптово.

Американський мільярдер і підприємець Ілон Маск заявив, що не включив Starlink у Криму на прохання українських військових через санкції.

Про це він розповів під час технологічній конференції All-In Summit.

Бізнесмен зазначив, що для підключення Starlink потрібен був дозвіл влади США, а отримати його нібито не було часу, оскільки українські військові звернулися із цим проханням раптово.

“Ми так зрозуміли, що це має бути щось на кшталт атаки на Перл Харбор… тобто вони фактично просили нас долучитися до значущого акту війни… Ми маємо велику підтримку української влади, але український уряд не має влади над американцями чи їх компаніями [зал аплодує]… хоч я і не великий фанат президента Байдена, але якби я отримав прямий наказ президента, я б так і зробив”, - пояснив Маск.

При цьому сама розмова про зірвану атаку українських військових на російських флот в анексованому Криму з невідомої причини дуже веселила Маска.

Нагадаємо, у Конгресі США вимагають розслідування зриву Маском української атаки на кораблі РФ біля Криму. Зокрема, сенатор Елізабет Воррен вважає, що зовнішня політика повинна проводитись урядом, а не одним мільярдером.

Раніше Маск підтвердив, що SpaceX зірвала українську спецоперацію в Криму. SpaceX не активувала Starlink у регіоні на запит української влади.

Зі свого боку, українська розвідка повідомила, що інформацію про відключення Starlink під час української атаки у районі тимчасово окупованого Криму потрібно перевіряти. Можливо, буде створена група, яка вивчатиме це питання.