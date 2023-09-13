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В Україну вдалося повернути ще трьох дітей, – Лубінець

Повернули двух дівчат та хлопця. Їм по 14-15 років.

В Україну вдалося повернути ще трьох дітей, – Лубінець
Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубцнець повідомив, що днями з тимчасово окупованих територій і РФ вдалося повернути трьох дітей на рідну землю. 

“Робота щодо повернення українських дітей додому триває. І вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14-15 років”, – написав Лубінець. 

Він зазначив, що попереду в дітей – реабілітація, підтримка психолога та юристів. 

Нагадаємо, 12 вересня Save Ukraine повернула в рамках 11 рятувальної місії ще 13 дітей з окупованих Росією територій України. Загалом Save Ukraine повернула в Україну 176 дітей.

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