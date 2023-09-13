СБУ затримала в Одесі ворожого інформатора, який хотів "зламати" телефон військової ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі прихильника рашизму, який шукав "виходи" на російські спецслужби, щоб "зливати" їм інформацію про українських захисників.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Спершу фігурант звернувся до адміністратора одного з прокремлівських Телеграм-каналів, який поширює дані про переміщення Сил оборони України. Щоб здобути розвідінформацію, одесит намагався "зламати" телефон своєї знайомої – української військової, чоловік якої є комбатом-артилеристом ЗСУ на східному фронті.

За даними слідства, жінка приїхала в Одесу з Краматорська, щоб провідати своїх близьких, і тимчасово зупинилась у знайомих. Дізнавшись, що вона служить у ЗСУ, фігурант чекав від спецслужб РФ "інструкцію" як зламати гаджет захисниці.

Фото: СБУ

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили російського інформатора і тим самим запобігли його злочинним намірам. Крім того, у ході оперативних дій Служба безпеки отримала інформацію про причетність фігуранта до збору розвідданих про розміщення систем ППО на Одещині.

Для пошуку геолокацій він регулярно об’їжджав область, а також "втемну" випитував відповідні відомості у своїх знайомих.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Наразі зловмисник під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Заходи із викриття злочину проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Києві. Він займався підготовкою нових повітряних атак РФ по об’єктах критичної інфраструктури столиці.