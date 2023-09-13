В Умань прибули вже 11 тисяч хасидів, ДСНС організувало цілодобове чергування

Загалом очікується до 30 тисяч прочан.

Голова Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук розповів, що в Умань Черкаської області прибуло вже 11 тисяч прочан-хасидів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже прибуло 11 тисяч хасидів. Загалом очікуємо до 30 тисяч прочан. В місті все гаразд, ніяких ексцесів не відбувається", - сказав Миклащук.

Зазначається, що торік на святкування Рош га-Шана до Умані прибуло 29 тисяч хасидів.

Тим часом ДСНС повідомило, що рятувальники розгорнули зведений загін в місці паломництва хасидів в Умані.

З метою попередження виникнення пожеж та надзвичайних подій з 12 вересня в Умані організовано цілодобове чергування особового складу і техніки зведеного загону ДСНС.

Зокрема, в місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування 7 постів ДСНС, з яких 4 пожежно-рятувальні, 2 водолазно-рятувальні та пост моніторингу радіаційної і хімічної обстановки.

Додатково залучено піші патрулі ДСНС, пересувний пункт управління та кінологічний розрахунок.

У ДСНС нагадали, що у період з 12 по 19 вересня в Умані хасиди з усього світу святкують Рош га-Шан, 5784 Новий рік за іудейським календарем.

Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю закликав хасидів не їздити до Умані на Рош га-Шана. При цьому уряд виділив 4 мільйони шекелів на допомогу паломникам.

Під час святкування Рош га-Шана в Умані 15 - 17 вересня діятиме заборона на продаж алкоголю та піротехнічних засобів, поліція перевірятиме усіх осіб, які прибувають до міста. Також у цей період в місті буде запроваджено особливий режим пересування.

Раніше Черкаська обласна військова адміністрація також рекомендувала хасидам утриматися від відвідування Умані.Однак, попри рекомендації понад 30 тисяч паломників-хасидів таки мають намір приїхати у вересні до міста.