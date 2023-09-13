New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Залиште «військове ПДФО» на місцях або не час руйнувати
Залиште «військове ПДФО» на місцях або не час руйнувати
Президент розпорядився перевірити рішення МСЕК та ВЛК
Президент розпорядився перевірити рішення МСЕК та ВЛК
78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та ОВА, - опитування
78% українців вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та ОВА, - опитування
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Помер екснардеп від “Партії регіонів” Ян Табачник
Помер екснардеп від “Партії регіонів” Ян Табачник
ГоловнаСуспільствоВійна

У Криму заявили про ракетний удар і атаку катерів. Окупанти визнали пошкодження кораблів та судноремонтного заводу (доповнено)

Окупаційна "влада" традиційно стверджує, що удар відбито. 

Щонайменше сім вибухів чули сьогодні вночі в Севастополі, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода "Крим Реалії". За його словами, від вибухової хвилі тремтіли шибки у вікнах, у небі було спалахи й дим. 

Міністерство оборони країни-окупанта вранці заявило, що судноремонтний завод та низку кораблів Чорноморського флоту атакували ракетами і безпілотними катерами. РФ стверджує, що збила сім із 10 ракет, але визнала пошкодження двох кораблів. 

За даними російських медіа, пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Росто-на-Дону". 

Уранці після атаки командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олешук подякував пілотам за чудову бойову роботу.

"А поки окупантів «штормить» і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу! Далі буде..." – написав він.

Фото: Відкриті джерела, Стерненко в X

Фото: Відкриті джерела, Стерненко

Поставлений окупантами так званий голова Севастополя Развожаєв заявляв, що місту нібито завдали ракетного удару і що його нібито відбили. Він сказав, що пожежа була "не на цивільному обʼєкті".

Рух Кримським мостом було перекрито. 

О 3:53, за словами кореспондента, було чути ще вибух, а в соцмережах повідомили про пожежу на судноремонтному заводі. За даними "Крим.Реалії", там здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-морського флоту РФ.

Згодом Развожаєв написав у телеграмі, що внаслідок нічних подій, за попередньою інформацією, постраждало 24 людини.

Вибухи на обʼєктах окупантів у Криму лунають фактично щотижня. Про попередні вибухи повідомляли 9 вересня – тоді їх чули в районі Старого Криму, де в росіян був полігон із боєприпасами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies