"Дільниця" так і не запрацювала, примусово заповнені бюлетені були пошкоджені.

Під час незаконних російських псевдовиборів у тимчасово окупованій Благовіщенці Запорізької області 3 дрони-камікадзе атакували виборчу дільницю, де зберігалися вже заповнені бюлетені.

Джерела lb.ua повідомили, що атаку дронів влаштувала СБУ.

Окупанти звозили бюлетені сюди протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської ОТГ (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка). Після трьох ранкових прильотів ця виборча дільниця так і не запрацювала, а заповнені під дулами автоматів бюлетені були пошкоджені.

"Інформація про вибухи на цій дільниці змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі", – розповіли співрозмовники.

Нагадаємо, 9 вересня "Виборчий" штаб окупантів у Запорізькій області зазнав атаки безпілотниками-камікадзе. За даними джерел LB.ua, вибух і пожежу організувала СБУ.

Росіяни влаштували підставні "вибори" на тимчасово захоплених територіях України паралельно із виборами на території РФ. "Вибори" на окупованих територіях не визнають ні Україна, ні світ.

МЗС України наголошує, що влаштовані "вибори" є нікчемними, і закликає міжнародних союзників вжити додаткових санкцій.