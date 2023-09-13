ЗСУ знищили за добу ще 590 росіян та 16 ворожих танків, – Генштаб

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували близько 590 окупантів, 16 танків, 2 засоби ППО та багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабної війни по сьогодні втрати армії РФ склали близько 270 350 осіб вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 270 350 (+590) осіб,

танків ‒ 4 584 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 792 (+14) од,

артилерійських систем – 5 902 (+30) од,

РСЗВ – 766 (+2) од,

засоби ППО ‒ 517 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 650 (+5),

крилаті ракети ‒ 1 455 (+0),

кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 444 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 884 (+3).

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.