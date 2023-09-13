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Четверо цивільних поранені внаслідок російських ударів по Херсонській області

Ворог бив різними типами озброєння та випустив крилату ракету. 

Протягом доби росіяни 85 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА, танків, авіації. Був здійснений запуск однієї крилатої ракети. Четверо мирних людей поранені. 

По Херсону ворог випустив 11 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю дошкільного навчального закладу у Херсонському районі; територію підприємства у Херсоні", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що за неділю росіяни поранили в Херсонській області шістьох цивільних людей. Окупанти били по житлових кварталах та обʼєктах критичної інфраструктури. 

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