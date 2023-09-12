Військове керівництво України бачить, до чого реально готуються окупанти та до чого, відповідно, мають бути готові наші воїни.

Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон про електронне декларування надійшов із Верховної Ради, президент ветував його. Голова держави очікує нового голосування із негайним відкриттям реєстру декларацій.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

Те ж саме стосується і законопроекту щодо ПЕПів – політично значущих персон.

“Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок”, - наголосив президент.

Сьогодні Володимир Зеленський провів Військовий кабінет із особливим колом учасників.

“Говорили лише про те, що на фронті зараз і чого очікуємо на найближчий час. Посилення наших бригад, власне виробництво зброї,снарядів в Україні та постачання від наших партнерів. Важливі доповіді розвідки. Чітко бачимо, до чого реально готуються окупанти та до чого, відповідно, мають бути готові наші воїни”, - запевнив голова держави.

Зеленський нагадав, що Данія оголосила найбільший за весь час повномасштабної війни та вже 12-й оборонний пакет. Обсяг цього нового пакету – понад 800 млн доларів.

“Сьогодні є за що подякувати всім воїнам нашої 95-ї окремої бригади ДШВ. 3-тя штурмова – молодці, хлопці! Об’єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють» – дякую! Всі три бригади відзначилися в боях на Бахмутському напрямку. Важливі успішні дії. 46-та окрема аеромобільна, 47-ма окрема механізована – дякую вам, воїни, за ваш рух уперед! 72-га окрема механізована бригада та 79-та окрема, ДШВ – дякую за надзвичайно міцний захист наших позицій!” - наголосив Верховний головнокомандувач.

Володимир Зеленський особливо відзначив сьогодні спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщіївки та в інших надзвичайно гарячих точках.

Як раніше повідомлялось, у результаті штурмових дій Сили оборони України мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.