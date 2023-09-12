Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон про електронне декларування надійшов із Верховної Ради, президент ветував його. Голова держави очікує нового голосування із негайним відкриттям реєстру декларацій.
Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.
Те ж саме стосується і законопроекту щодо ПЕПів – політично значущих персон.
“Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок”, - наголосив президент.
Сьогодні Володимир Зеленський провів Військовий кабінет із особливим колом учасників.
“Говорили лише про те, що на фронті зараз і чого очікуємо на найближчий час. Посилення наших бригад, власне виробництво зброї,снарядів в Україні та постачання від наших партнерів. Важливі доповіді розвідки. Чітко бачимо, до чого реально готуються окупанти та до чого, відповідно, мають бути готові наші воїни”, - запевнив голова держави.
Зеленський нагадав, що Данія оголосила найбільший за весь час повномасштабної війни та вже 12-й оборонний пакет. Обсяг цього нового пакету – понад 800 млн доларів.
“Сьогодні є за що подякувати всім воїнам нашої 95-ї окремої бригади ДШВ. 3-тя штурмова – молодці, хлопці! Об’єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють» – дякую! Всі три бригади відзначилися в боях на Бахмутському напрямку. Важливі успішні дії. 46-та окрема аеромобільна, 47-ма окрема механізована – дякую вам, воїни, за ваш рух уперед! 72-га окрема механізована бригада та 79-та окрема, ДШВ – дякую за надзвичайно міцний захист наших позицій!” - наголосив Верховний головнокомандувач.
Володимир Зеленський особливо відзначив сьогодні спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщіївки та в інших надзвичайно гарячих точках.
Як раніше повідомлялось, у результаті штурмових дій Сили оборони України мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.