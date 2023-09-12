Вдень 12 вересня росіяни обстріляли с. Вільхуватка Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

Під вогонь російських окупантів потрапила територія місцевого сільськогосподарського підприємства.

Внаслідок обстрілу полум’ям був охоплений комбайн підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні у Козачій Лопані на Харківщині росіяни вкотре обстріляли підрозділ ДСНС. В результаті пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту.