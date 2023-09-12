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Внаслідок російського обстрілу на Харківщині згорів комбайн

Комбайн знаходився на території місцевого сільськогосподарського підприємства. 

Внаслідок російського обстрілу на Харківщині згорів комбайн
Фото: ДСНС

Вдень 12 вересня росіяни обстріляли с. Вільхуватка Куп'янського району Харківської області. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

Під вогонь російських окупантів потрапила територія місцевого сільськогосподарського підприємства. 

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Внаслідок обстрілу полум’ям був охоплений комбайн підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки. 

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, сьогодні у Козачій Лопані на Харківщині росіяни вкотре обстріляли підрозділ ДСНС. В результаті пошкоджено скління вікон та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту. 

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