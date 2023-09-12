У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
У Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Кожен штурм на Бахмутському напрямку – це поранені, а іноді і вбиті бійці, – штурмовики 3 ОШБр
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, яка збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ повідомила, скільки втрат росіянам завдали її військові контррозвідники

З останніх "трофеїв" - три танки, вісім РЛС, РЕБ та станцій зв’язку, а також чотири склади з боєкомплектом і паливом.

СБУ повідомила, скільки втрат росіянам завдали її військові контррозвідники
Фото: СБУ

Служба безпеки України перелічила останні втрати росіян, які завдали окупантам військові контррозвідники.

Як ідеться в дописі СБУ в телеграмі, серед останніх впольованих "трофеїв":

  • три танки;
  • чотири броньовані машини різних типів;
  • вісім РЛС, РЕБ та станцій зв’язку;
  • дев'ять одиниць автомобільної техніки;
  • дев'ять вогневих позицій;
  • чотири склади з БК і паливом;
  • "гніздо" російських операторів fpv-дронів.

Крім того, вдалося знищити понад три десятки росіян.

Нагадаємо, за минула добу, 11 вересня, Сили оборони України знищили ще 550 російських загарбників.

На півдні, наприклад, Збройні сили знищили 52 окупантів, три танки та низку бойової та автомобільної техніки ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies