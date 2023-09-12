З останніх "трофеїв" - три танки, вісім РЛС, РЕБ та станцій зв’язку, а також чотири склади з боєкомплектом і паливом.

Служба безпеки України перелічила останні втрати росіян, які завдали окупантам військові контррозвідники.

Як ідеться в дописі СБУ в телеграмі, серед останніх впольованих "трофеїв":

три танки;

чотири броньовані машини різних типів;

вісім РЛС, РЕБ та станцій зв’язку;

дев'ять одиниць автомобільної техніки;

дев'ять вогневих позицій;

чотири склади з БК і паливом;

"гніздо" російських операторів fpv-дронів.

Крім того, вдалося знищити понад три десятки росіян.

Нагадаємо, за минула добу, 11 вересня, Сили оборони України знищили ще 550 російських загарбників.

На півдні, наприклад, Збройні сили знищили 52 окупантів, три танки та низку бойової та автомобільної техніки ворога.