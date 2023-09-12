​За минулу добу на півдні ЗСУ знищили 52 окупантів, три танки та іншу техніку ворога

Росіяни втратили реактивну систему залпового вогню, три крупнокаліберні гармати, човен і самохідну артустановку.

За минулу добу на півдні Збройні сили України знищили 52 окупантів, три танки та низку бойової та автомобільної техніки ворога.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає Укрінформ.

"За минулу бойову добу результатом виконання нашими військами вогневих завдань знищено 52 окупанти, три танки, реактивну систему залпового вогню, а також три крупнокаліберні гармати, традиційно, човен і самохідна артустановка", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що захисники продовжують нищити автомобільну техніку противника, за допомогою якої окупанти продовжують свої маневри.

"Мінус 11 одиниць", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що за минула добу ЗСУ знищили ще 550 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 270 000 військових.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається досить складною. За минулу добу на фронті відбулося 30 бойових зіткнень.