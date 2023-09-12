Росіяни обстріляли чотири райони Харківщини, жертв і постраждалих немає

Минулої доби російські окупаційні війська завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 07:20 у с. Кутьківка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла господарська будівля на площі та сінник, пошкоджено гараж. Жертв і постраждалих немає. Об 11:00 стався обстріл у Харківському районі між с. Липці та с. Лук'янці, руйнування будівель і постраждалих немає. О 18:10 у м. Вовчанськ Чугуївського району через ворожі обстріли горів будинок. Без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

Нагадаємо, вчора в Ізюмському районі Харківської області 71-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву на протипіхотній міні.