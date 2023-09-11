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На Харківщині чоловік підірвався на російській міні

Чоловіка госпіталізували до лікарні з діагнозом ампутація нижньої третини лівої стопи.

На Харківщині чоловік підірвався на російській міні
Фото: Генштаб

В Ізюмському районі Харківської області 71-річний чоловік отримав травми внаслідок підриву на протипіхотній міні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

Сьогодні, 11 вересня, біля озера на околиці с. Сніжківка Ізюмської громади Харківської області чоловік підірвався на протипіхотній міні ПФМ-1 “Пелюстка”.

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Постраждалий госпіталізований до обласної клінічної лікарні Харкова з діагнозом ампутація нижньої третини лівої стопи.

Нагадаємо, одна людина загинула і дві поранені після того, як підірвалися на російських вибухових пристроях у Харківській області.

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