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Умєров провів першу розмову з главою Пентагону

Міністри пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Умєров провів першу розмову з главою Пентагону
Рустем Умєров

Міністри оборони України і США Рустем Умєров і Ллойд Остін провели 11 вересня телефонну розмову.

Як ідеться на сайті Пентагону, Ллойд привітав Умєрова з призначенням і підтвердив незмінну підтримку України з боку США. 

Американський міністр надав українському колезі оновлену інформацію про зусилля США щодо допомоги у сфері безпеки та обмінявся думками щодо пріоритетів для підтримки нагальних бойових потреб нашої держави.

Також міністри обговорили порядок денний засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Очільники міністерств оборони пообіцяли підтримувати тісний контакт.

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Нагадаємо, днями речниця Пентагону повідомила, що зустріч Ллойда Остіна та Рустема Умєрова може відбутись під час наступного засідання у форматі “Рамштайн”. 

6 вересня Верховна Рада призначила Умєрова міністром оборони замість Олексія Резнікова. Останнього депутати відправили у відставку після низки повʼязаних із закупівлями скандалів.

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