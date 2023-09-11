Умєров провів першу розмову з главою Пентагону

Міністри оборони України і США Рустем Умєров і Ллойд Остін провели 11 вересня телефонну розмову.

Як ідеться на сайті Пентагону, Ллойд привітав Умєрова з призначенням і підтвердив незмінну підтримку України з боку США.

Американський міністр надав українському колезі оновлену інформацію про зусилля США щодо допомоги у сфері безпеки та обмінявся думками щодо пріоритетів для підтримки нагальних бойових потреб нашої держави.

Також міністри обговорили порядок денний засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Очільники міністерств оборони пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Нагадаємо, днями речниця Пентагону повідомила, що зустріч Ллойда Остіна та Рустема Умєрова може відбутись під час наступного засідання у форматі “Рамштайн”.

6 вересня Верховна Рада призначила Умєрова міністром оборони замість Олексія Резнікова. Останнього депутати відправили у відставку після низки повʼязаних із закупівлями скандалів.