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Пентагон очікує, що Ллойд Остін та Рустем Умєров поспілкуються вже скоро

Точна дата розмови поки не оприлюднена.

Пентагон очікує, що Ллойд Остін та Рустем Умєров поспілкуються вже скоро
Фото: EPA/UPG

Зустріч голови Пентагону Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова може відбутись під час наступного засідання у форматі “Рамштайн”. Воно заплановане на другу половину вересня. 

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Крім того, телефонна розмова між очільниками оборонних відомств буде обов’язково спланована найближчим часом. 

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“Я упевнена що вони поспілкуються дуже скоро”, - додала Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада призначила міністром оборони України Рустема Умєрова – колишнього народного депутата від "Голосу" та ексочільника Фонду державного майна.

Попереднього міністра оборони Олексія Резнікова депутати відправили у відставку після низки повʼязаних із закупівлями скандалів. 

Зазначимо, новий міністр оборони Рустем Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток і цифровізувати ВЛК.

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