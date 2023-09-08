Пентагон очікує, що Ллойд Остін та Рустем Умєров поспілкуються вже скоро

Точна дата розмови поки не оприлюднена.

Зустріч голови Пентагону Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова може відбутись під час наступного засідання у форматі “Рамштайн”. Воно заплановане на другу половину вересня.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Крім того, телефонна розмова між очільниками оборонних відомств буде обов’язково спланована найближчим часом.

“Я упевнена що вони поспілкуються дуже скоро”, - додала Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада призначила міністром оборони України Рустема Умєрова – колишнього народного депутата від "Голосу" та ексочільника Фонду державного майна.

Попереднього міністра оборони Олексія Резнікова депутати відправили у відставку після низки повʼязаних із закупівлями скандалів.

Зазначимо, новий міністр оборони Рустем Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток і цифровізувати ВЛК.