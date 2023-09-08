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ЦРУ хоче завербувати російських чиновників за допомогою відео про правду

Агентство опублікувало в соціальних мережах відео російською мовою під назвою “Чому я вступив у контакт із ЦРУ − для себе”.

ЦРУ хоче завербувати російських чиновників за допомогою відео про правду
Фото: lobelog.com

Центральне розвідувальне управління США, яке намагається завербувати більше росіян у шпигуни, опублікувало відео, націлене на московських чиновників із закликом розповісти правду про систему, яка, за її словами, пронизана брехливими підлабузниками.

Про це пише Reuters.

У липні директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що невдоволення деяких росіян війною в Україні створює рідкісну можливість вербувати шпигунів.

Агентство опублікувало в соціальних мережах відео російською мовою під назвою “Чому я вступив у контакт із ЦРУ − для себе”, на якому російський чиновник іде через засніжене російське місто.

“Я всім твердив, що спотворювати правду в репортажах безсовісно, але ті, хто піднявся службовими сходами, саме це і зробили, hаніше я вірив, що правда має певну цінність. Ті, хто навколо вас, можливо, не хочуть чути правду. Але ми хочемо. Чесність винагороджується”, − каже голос за кадром російською мовою.

Після великих невдач у зв’язку з атаками 11 вересня та війною США в Іраку, розвідувальні служби США та Британії оголосили “про перемогу розвідки над російським вторгненням в Україну, завчасно попередивши про плани Кремля”. Західним шпигунам настільки складно діяти в Москві, що за радянських часів вони розробили “Московські правила”, які оновили для сучасної Росії.

Путін, колишній шпигун КДБ, який служив на території колишньої Східної Німеччини, частково відновив вплив колись могутніх радянських спецслужб, хоча ЦРУ заявляє, що глава Кремля був погано поінформований про реальну ситуацію в Україні перед рішенням про вторгнення.

Нагадаємо, влада Німеччини збирається реформувати свою розвідку через діяльність російських шпигунів. Уряд країни хоче перевірити речі та смартфони силовиків.

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