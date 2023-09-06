У Німеччині судитимуть експосадовця розвідки, який зливав РФ дані про HIMARS в Україні

Карстену Лінке та його зв'язковому висунули обвинувачення у державній зраді на користь РФ.

У Німеччині генеральний прокурор висунула офіційне обвинувачення у державній зраді на користь Росії колишньому начальнику підрозділу Федеральної розвідувальної служби країни Карстену Лінке та його можливому зв'язковому Артуру Еллеру.

Про це повідомило Радіо Свобода.

Їм загрожує довічне ув'язнення. Лінке був заарештований ще у грудні 2022 року, Еллер − у січні 2023 року.

Про обвинувачення повідомили у вівторок газета Süddeutsche Zeitung і журнал Der Spiegel. Німецькі видання не розкривають повних імен обвинувачених, проте раніше їх назвали інші ЗМІ. Під час арешту Лінке повідомлялося, що він є високопосадовцем відомства.

Що саме він передавав російській розвідці − офіційно не повідомляється, федеральний прокурор наголошував лише на тому, що ці відомості становлять державну таємницю. У Лінке, як інформували медіа раніше, під час обшуку знайшли готівку євро “з шестизначною сумою”.

Лінке працював у технічній розвідці, а потім очолив підрозділ, що займається безпекою та перевіркою співробітників, писали німецькі видання.

Der Spiegel повідомляв, що російська розвідка могла спробувати отримати через агента дані щодо дислокації американських реактивних систем залпового вогню HIMARS та німецької системи ППО Iris-T в Україні.

Телеканали WDR та NDR повідомляли, що Лінке передавав до Росії секретні доповіді з оцінкою cитуації на фронті. Вони припускали, що обвинуваченого могли шантажувати. Слідство впевнене, що Еллер був його зв'язковим. Відомо, що Лінке себе винним не визнає.

До арешту Лінке востаннє подвійного агента у Німеччині розкривали у 2014 році. Тоді співробітника зовнішньої розвідки заарештували за передання секретної інформації США. Його засудили на вісім років у 2016 році. Його спіймали, коли він пропонував свої послуги ще й Росії.

Нагадаємо, влада Німеччини збирається реформувати свою розвідку через діяльність російських шпигунів. Уряд країни хоче перевірити речі та смартфони силовиків.