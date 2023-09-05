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Депутати Європарламенту ініціювали петицію для заборони участі спортсменів з РФ та Білорусі в Олімпіаді 2024 року

Заборона стосуватиметься і виступів у нейтральному статусі. 

Депутати Європарламенту ініціювали петицію для заборони участі спортсменів з РФ та Білорусі в Олімпіаді 2024 року
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Депутати політичної групи ЄНП в Європарламенті ініціювали петицію, яка передбачає заборону безумовної участі спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпіаді 2024 року. Ця заборона стосуватиметься також виступів у нейтральному статусі під Олімпійським прапором.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зі зверненням до євродепутатів з проханням підтримати цю петицію та поширити її у власних країнах виступила група депутатів ЄНП від Чехії.

“Оскільки ми не отримали відповідь від президента МОК, ми ініціювали громадську петицію проти безумовної участі російських та білоруських атлетів в Олімпійських іграх 2024 року. Просимо вашої підтримки у поширенні петиції в країнах-членах ЄС та через інші канали. Ви можете перекласти оригінальний текст петиції мовою вашої країни, якщо прагнете надати їй навіть більшого імпульсу”, - йдеться у листі депутатів.

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4 вересня розпочався збір підписів під петицією під назвою “Зупинити безумовну участь росіян та білорусів у Олімпійських іграх 2024 року”.

На думку євродепутатів, дозвіл російським та білоруським атлетам брати участь у Олімпіаді без жодних передумов може слугувати лише як інструмент для поширення кремлівської пропаганди війни. 

“Ми не можемо прийняти участь російських та білоруських атлетів та відзначення їхніх спортивних досягнень, в той час як їх уряди несуть відповідальність за вбивство більше 300 українських атлетів та тренерів, а також за численні воєнні злочини, включаючи депортацію тисяч українських дітей у Росію”, - наголосили автори звернення.

Водночас, депутати пропонують МОК дозволити участь спортсменів з паспортами РФ та Білорусі лише тоді, коли вони підпишуть статутну декларацію із безсумнівним засудженням агресії проти України.

Нагадаємо, Міжнародна федерація водних видів спорту (FINA) дозволила російським та білоруським спортсменам брати участь у змаганнях у нейтральному статусі у індивідуальних змаганнях.

Раніше Всесвітня федерація бадмінтону (BWF) дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь як індивідуальні нейтральні спортсмени в санкціонованих BWF турнірах, починаючи з 26 лютого 2024 року.

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