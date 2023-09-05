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Північні країни вступили проти участі Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024

П'ять країн моніторять ситуацію.

Північні країни вступили проти участі Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024
Фото: sok.se

Національні спортивні організації Північних країн (Швеція, Фінляндія, Данія, Норвегія і Ісландія) зустрілися на щорічних зборах, цього разу у Гренландії, повідомляє пресслужба НОК Швеції.

Під час засідання Олімпійські та Паралімпійські комітети та спортивні конфедерації цих країн обговорили питання участі Росії та Білорусі у міжнародних видах спорту.

Зокрема було підкреслено, що ситуація в Україні не змінилася, отже, зараз невідповідний час навіть говорити про повернення росіян і білорусів.

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"Олімпійський та паралімпійський комітети Північних країн, а також спортивні конфедерації працюватимуть разом і в тісному діалозі з відповідними зацікавленими сторонами для оцінки та уважного моніторингу ситуації", - зазначено в комюніке.

Нагадаємо, що Росія і Білорусь не будуть представлені командами на Олімпійські ігри в Парижі, проте МОК може допустити окремих спортсменів під нейтральним прапором.

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