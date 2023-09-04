Від чемпіонату світу-2023 з боротьби усунули 26 росіян та білорусів

Змагання другий рік поспіль відбудуться у Белграді.

Міжнародна федерація боротьби (UWW) заборонила 26 російським та білоруським спортсменам брати участь у чемпіонаті світу, повідомив портал Inside the Games.

"235 людей з Росії та Білорусії пройшли ретельну перевірку особистих даних та соціальних мереж.

Із 235 перевірених людей 26 особам було відмовлено у допуску на ЧС через активну підтримку війни чи через підтверджену приналежність до збройних сил, чи органів національної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Турнір проходитиме на белградській "Штарк Арені" другий рік поспіль, а змагання відбудуться з 16 по 24 вересня після перенесення з Росії – спочатку він мав відбутися у Красноярську.

Чемпіонат 2022 року також мав пройти в Красноярську, але UWW переніс його до столиці Сербії у відповідь на санкції Всесвітнього антидопінгового агентства, які завадили Росії проводити великі змагання.