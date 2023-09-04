У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
Міноборони розширило межі придатності до військової служби
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
За крок до відключень: Україні вже не вистачає електроенергії
За крок до відключень: Україні вже не вистачає електроенергії
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Я вирішив провести заміну міністра оборони, – Зеленський
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
Поліція викрила шахрайські саll-центри у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі
ГоловнаСпорт

Від чемпіонату світу-2023 з боротьби усунули 26 росіян та білорусів

Змагання другий рік поспіль відбудуться у Белграді.

Від чемпіонату світу-2023 з боротьби усунули 26 росіян та білорусів
Фото: Štark Arena

Міжнародна федерація боротьби (UWW) заборонила 26 російським та білоруським спортсменам брати участь у чемпіонаті світу, повідомив портал Inside the Games.

"235 людей з Росії та Білорусії пройшли ретельну перевірку особистих даних та соціальних мереж.

Із 235 перевірених людей 26 особам було відмовлено у допуску на ЧС через активну підтримку війни чи через підтверджену приналежність до збройних сил, чи органів національної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

Турнір проходитиме на белградській "Штарк Арені" другий рік поспіль, а змагання відбудуться з 16 по 24 вересня після перенесення з Росії – спочатку він мав відбутися у Красноярську.

Чемпіонат 2022 року також мав пройти в Красноярську, але UWW переніс його до столиці Сербії у відповідь на санкції Всесвітнього антидопінгового агентства, які завадили Росії проводити великі змагання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies