Жіноча збірна України з боротьби бойкотуватиме рейтинговий турнір у Будапешті через допуск атлеток з Росії

Президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко заявив, що жіноча збірна України буде бойкотувати міжнародний рейтинговий турнір в столиці Угорщіни Будапешті через допуск атлеток з Росії, повідомляє xsport.ua.

Раніше була інформація, що підопічні Володимира Євонова візьмуть участь в турнірі, але тоді не було підтверджено присутність на змаганнях представниць Росії.

Відзначимо, що турнір стартує сьогодні і триватиме по 16 липня.

дЗазначимо, що українські "вольники" на чолі з Василем Федоришиним змагатимуться на турнірі в Будапешті, оскільки в чоловічому турнірі не буде росіян.

Нагадаємо, раніше Україна бойкотувала чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів через участь в ньому росіян та білорусів.