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Жіноча збірна України з боротьби бойкотуватиме рейтинговий турнір у Будапешті через допуск атлеток з Росії

Це підтвердив президент Асоціації спортивної боротьби України.

Жіноча збірна України з боротьби бойкотуватиме рейтинговий турнір у Будапешті через допуск атлеток з Росії
Фото: Facebook

Президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко заявив, що жіноча збірна України буде бойкотувати міжнародний рейтинговий турнір в столиці Угорщіни Будапешті через допуск атлеток з Росії, повідомляє xsport.ua.

Раніше була інформація, що підопічні Володимира Євонова візьмуть участь в турнірі, але тоді не було підтверджено присутність на змаганнях представниць Росії.

Відзначимо, що турнір стартує сьогодні і триватиме по 16 липня.

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дЗазначимо, що українські "вольники" на чолі з Василем Федоришиним змагатимуться на турнірі в Будапешті, оскільки в чоловічому турнірі не буде росіян.
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Нагадаємо, раніше Україна бойкотувала чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед кадетів через участь в ньому росіян та білорусів.

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