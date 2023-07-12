Світоліна стане першою ракеткою України після Вімблдону-2023

Еліна Світоліна (WTA, 76) собі статус першої ракетки України завдяки успішному виступу на Вімблдоні-2023, повідомляє sportarena.com.

Напередодні Еліна обіграла першу ракетку світу Ігу Швьонтек із Польщі (7:5, 6:7 (5-7), 6:2) та вийшла до 1/2 фіналу трав’яного мейджору. Світоліна вже заробила 780 очок за виступ на турнірі.

Наступного тижня після оновлення світового рейтингу в активі Світоліної буде мінімум 1578 очок та 27-ме місце. Ангеліна Калініна, яка зараз є першою ракеткою України, опуститься на 28-му позицію (1567 очок).

Світоліна втратила статут першої ракетки України після того, як призупинила кар’єру в 2022 році через вагітність. Еліна повернулася в Тур у квітні 2023 року, а у травні виграла турнір у Страсбурзі. На "Ролан Гаррос" українка дійшла до 1/4 фіналу.

В 1/2 фіналу Вімблдону-2023 Світоліна зустрінеться з чешкою Маркетою Вондроушовою. Поєдинок пройде завтра.