Світоліна вийшла до третього раунду Вімблдону

Таким чином, Еліна практично одночасно зі своєю співвітчизницею Лесею Цуренко вийшла до третього раунду турніру.

У другому раунді одиночного жіночого розряду Вімблдону експерша ракетка України Еліна Світоліна (№76 WTA) у трьох сетах обіграла представницю Бельгії Елізе Мертенс (№28 WTA) – усі сети завершилися з однаковим рахунком - 6:1. Причому українка виграла стартову та заключну партії.

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