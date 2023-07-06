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Світоліна вийшла до третього раунду Вімблдону

Еліна обіграла Елізе Мертенс.

Світоліна вийшла до третього раунду Вімблдону
Еліна Світоліна
Фото: EPAUPG

У другому раунді одиночного жіночого розряду Вімблдону експерша ракетка України Еліна Світоліна (№76 WTA) у трьох сетах обіграла представницю Бельгії Елізе Мертенс (№28 WTA) – усі сети завершилися з однаковим рахунком - 6:1. Причому українка виграла стартову та заключну партії.

Таким чином, Еліна практично одночасно зі своєю співвітчизницею Лесею Цуренко вийшла до третього раунду турніру.

Нагадаємо, у першому колі Wimbledon українка обіграла 6-разову переможницю трав'яного мейджора, американку Вінус Вільямс - 6:4, 6:3.

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