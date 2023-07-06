Президент федерації прокоментував тріумф українських каратистів на Європейських іграх-2023

Президент Української федерації карате (УФК) Іван Дутчак прокоментував успішний виступ національної команди на III Європейських іграх-2023, які завершилися 2 липня у польскому Кракові.

"Очікування були, але те, що ми вперше стали першими в медальному заліку на офіційних змаганнях, виявилося приємним сюрпризом. Власне, наші плани, відпрацьовані з тренерським штабом збірної напередодні Ігор, були досить амбітними: 5 медалей – "відмінно", 4 медалі – "добре", 3 медалі – "погано".

Тобто, за кількістю нагород ми таки не дісталися щодо плану і нашого показника на попередніх Європейських іграх. Але через те, що ми зайняли перше місце в загальному заліку, я оцінюю наш виступ як "відмінно", - цетує Дутчака ua.tribuna.com.

"Можна сказати, що ми не дістали п'яту медаль випадково: Валерій Чеботар повинен був зайти в півфінал, але через дивне застосування системи відбору, при рівній кількості очок у трьох учасників, його позбавили такої можливості.

Україна підтвердила свій статус одного з лідерів світового карате. Це дуже приємно; в той же час, це зобов'язує нашу збірну триматися на досягнутому рівні і добре виступати на наступних стартах. Найближчим з них восени стане чемпіонат світу в Будапешті.

Нагадаю, що у нас ще немає українських чемпіонів світу, тому це наша стратегічна задача", - зазначив президент федерації.